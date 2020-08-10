Калуга, 10 августа, 2020, 11:46 — ИА Регнум. XXIII Калужский международный фестиваль из-за пандемии коронавируса пройдёт в 2020 году с 15 по 18 сентября. Впервые в нём не будут участвовать гитаристы из Европы и Америки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на художественного руководителя фестиваля Олега Акимова.

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По информации оргкомитета музыкального праздника, фестиваль будет посвящен памяти гитариста Ивана Смирнова. В фестивальной программе намерены принять участие Калужский молодежный симфонический оркестр имени Святослава Рихтера и гитаристы Дмитрий Илларионов, Ровшан Мамедкулиев, Павел Кухта, Алексей Шатский, Сергей Руднев, Александр Миронов, Антон Баранов, Жора Саргсян, Роман Мирошниченко и другие. Музыканты выступят на сцене областной филармонии и на концертной площадке в Pro Art`s с программами «Гитары СНГ. Классика-Фьюжн-Фингерстайл», «День русской гитары» и «Барокко — Классика — Фламенко».

В Калуге помимо отечественных участников также соберутся музыканты из Армении, Белоруссии, Казахстана и Молдавии.