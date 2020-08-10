Москва, 10 августа, 2020, 09:50 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России на рынке жилья сложилась непростая ситуация, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 10 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко, по мнению которого средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу 2020 года до 7,5%.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилье

«Ситуация на рынке жилья действительно крайне непростая. Происходят изменения одновременно и в спросе, и предложении. Они сокращаются. Вопрос — на сколько? По состоянию на 1 апреля 2020 года 79% объема строящегося жилья приходится на 25% субъектов (21 регион), и уже через два года планируется более чем двукратное сокращение объёма жилищного строительства, — сказала экономист. — Конечно, главный фактор предложения — спрос. Спрос жестко привязан к региональному фактору. Например, в Москве доля проданного жилья в новостройках составляет 44%, в Ленинградской области 47%. Это замечательно, но в той же Ленинградской области зафиксировано самое крупное падение объёмов жилищного строительства (-18%)».

В связи с этим экономист подчеркнула, что на Московскую и Санкт-Петербургскую агломерации приходится 41,4% строящегося жилья, примерно столько же (35%) приходится на все остальные города с численностью населения менее 500 тыс. человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников заявил, что на российском рынке первичного жилья сформируется беспрецедентный комплекс стимулирующих мер.