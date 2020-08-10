Москва, 10 августа, 2020, 09:49 — ИА Регнум. В России банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором денежные средства будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя. Об этом РБК сообщила генеральный директор созданной Центробанком Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Отмечается, что нововведение коснется оплаты услуг ЖКХ, платежей по кредитам и подписок.

Воспользоваться сервисом смогут не только физические, но и юридические лица, он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода.

Данный механизм позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем, что позволит удешевить такие операции. Подобный механизм используется и в другом проекте Центробанка — системе быстрых платежей.

Как сообщало ИА REGNUM, система быстрых платежей Банка России — это сервис, который позволяет совершать мгновенные денежные переводы по номеру мобильного телефона, независимо от банка отправителя и получателя. Бесплатно можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц.

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