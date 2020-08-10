Москва, 10 августа, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Погода, которая будет по своему характеру соответствовать сентябрьской, установится в середине текущей недели в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Об этом 10 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Исаак Левитан. Вечерний звон

«В четверг температура прогнозируется ниже нормы на 3−4 градуса. Это уже сентябрьская погода», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик отметил, что такая погода характерна для начала второй декады сентября, и это станет легким и первым осенним напоминанием, которое также затронет Северо-Западный, Центральный и Приволжский федеральные округа.

Кроме этого, метеоролог указал, что даже характер погоды будет напоминать в европейской части России осень, а не только климат.

«Начиная со среды погода будет облачной. Небо будет северным: невысокие облака, небольшой дождь. Но для сильных осадков условий нет», — заявил Вильфанд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в нынешнем году бархатный сезон на черноморских курортах России продлится до начала октября, что на десять дней больше обычного.