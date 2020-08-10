Москва, 10 августа, 2020, 09:33 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предупредил граждан об опасности отравления некоторыми продуктами питания, а также о заболеваниях, связанных с употреблением некачественной пищи, сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Салат

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Самые опасные продукты, которыми можно отравиться, — это салаты, заправленные майонезом или сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, мясные изделия (котлеты, рулеты, паштеты и т. д.) и холодец.

Также занести инфекцию или вирус и нанести вред здоровью человека могут плохо промытые овощи, фрукты и зелень. В случае отравления Роспотребнадзор рекомендует немедленно обратиться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, меры профилактики по предотвращению отравления ядовитыми растениями опубликовал Роспотребнадзор.

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