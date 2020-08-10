Вашингтон, 10 августа, 2020, 09:20 — ИА Регнум. Президент СШАДональд Трамп стал объединяющим фактором в латиноамериканской политике, превратившись в главный критерий оценки политических настроений в регионе. К соответствующему выводу 9 августа пришли в Латиноамериканском стратегическом центре геополитики (CELAG).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Трамп добился очень важного: он стал организующей осью политики в Латинской Америке», — подчеркнули эксперты центра.

«Позиционирование себя за или против его фигуры и его идей сегодня является новым доминирующим критерием для группировки различных политических групп, а также предпочтений граждан», — добавили они.

По их словам, этот «успех на идеологическом плебисците» президента США ставит крест на представлении о том, что можно занять промежуточную позицию: большая часть жителей стран Латинской Америки отвергает подобный подход к политике.

Так, по меньшей мере 70% граждан таких стран, как Чили, Мексика, Боливия и Эквадор демонстрируют негативное отношение к главе Белого дома США. При этом внутри стран нет особенных идеологических или социальных различий в оценках Трампа, за исключением ряда направлений.

Например, в Чили среди представителей правых взглядов из высших по доходу слоев общества негативная оценка Трамп ниже (62−64%). Такая же картина наблюдается и среди сторонников ультраправых в Боливии, среди них против президента США выступают 50%. В Эквадоре же наблюдается в целом позитивный образ главы американского Белого дома среди тех, кто относит себя к правым и богатым.

Помимо этих очень немногих исключений, негативное отношение к Трампу — это универсальное явление. По мнению экспертов, причиной такого отношения к Трампу являются его стремление вмешиваться в дела других стран, чувство превосходства над другими, его воинственный язык, антииммиграционная политика и отсутствие «сочувствия» к региону.