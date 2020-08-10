Москва, 10 августа, 2020, 09:02 — ИА Регнум. Чтобы достойно встретить старость после выхода на пенсию, жителям страны в среднем необходимо 59 тыс. рублей в месяц. При этом мужчины рассчитывают получать 61 тыс. рублей, женщины — 56 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого НПФ Сбербанка.

Гаэтано Беллеи. Дедушка и бабушка. 1920

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Также разнятся пенсионные ожидания у граждан РФ в зависимости от региона проживания и профессии, пишет газета «Известия». Так, самые высокие притязания у москвичей. Они хотели бы получать после выхода на заслуженный отдых 92 тыс. рублей. Жители Владивостока и Петербурга мечтают о пенсии в размере 78 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно.

Более скромные надежды на пенсионные выплаты у жителей Ульяновска и Ярославля. Здесь будущие пенсионеры хотели бы получать 48 тыс. рублей. В Барнауле и Воронеже достаточной для достойной жизни считают пенсию в размере 49 тыс. рублей.

При этом самую высокую пенсию хотели бы иметь маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи — 64 тыс. рублей.

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Аналитик полагают, что самому накопить на такие выплаты реально, если инвестировать только в надежные инструменты. При этом, по словам специалистов, придется откладывать по 29 тыс. рублей ежемесячно в течение 35 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (71%) уверены, что на пенсию нужно копить самостоятельно. При этом, как показали результаты исследования НПФ «Сафмар», 74% респондентов не имеют для этого финансовой возможности. 68% опрошенных надеются прожить на государственную пенсию, но большинство — 84% — не уверены, что привычный для них уровень жизни удастся сохранить.