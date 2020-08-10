Чебоксары, 10 августа, 2020, 08:19 — ИА Регнум. В Чувашии выделены средства из республиканского бюджета на закупку рециркуляторов для школ и детских садов. Об этом заявил министр образования Сергей Яковлев в ходе рабочей поездки в Батыревский район.

В одной из школ Батыревского района Чувашии

В Чувашии, как и по всей стране, 1 сентября в школах «пройдут традиционные линейки», а уроки будут проходить при соблюдении санитарных правил и норм, рекомендованных Роспотребнадзором.

«Для обеспечения образовательных организаций необходимыми средствами защиты в условиях пандемии из республиканского бюджета по поручению врио главы Чувашии Олега Николаева выделено 152,6 млн рублей. В детские сады и школы республики будут закуплены рециркуляторы», — сказал Сергей Яковлев.

Ранее в управлении образования администрации Чебоксар подсчитали, что в городе «существует дополнительная потребность в приобретении 1663 рециркулятора на сумму более 40 млн рублей и более 1403 бесконтактных термометров на сумму около 5 млн рублей». По данным на 3 августа, в Чебоксарах закуплено 446 рециркуляторов и 211 бесконтактных термометров, «сотрудники обеспечены масками, перчатками и антисептиками».