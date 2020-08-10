Барнаул, 10 августа, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой. По данным оперативного штаба региона на 10 августа, общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 10 094 человека. Причём 95 из них добавились за последние сутки.

Mos.ru Борьба с коронавирусом

Из общего количества пациентов 2390 человек больны внебольничной пневмонией (+197 за выходные дни), 3297 — ОРВИ (+32 за выходные дни). Тяжелобольных — 108 (+17 за выходные дни), подключены к аппаратам ИВЛ — 32 (минус один за выходные дни).

Не обошлось без новых смертей. За последние сутки произошло два летальных исхода (один — от COVID-19, один — по иной причине смерти), за выходные погибли 11 пациентов с SARS-CoV-2. За весь период выздоровели 8182 человека и 250 человек пациентов скончались.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние дни на Алтае значительно сократили число тестов на SARS-CoV-2. Если месяц назад в регионе делали почти 4000 исследований на SARS-CoV-2, то 2 августа — всего 1617. Накануне, 9 августа, число проведённых тестов составило более 1,1 тыс. штук.