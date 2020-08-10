Москва, 10 августа, 2020, 06:48 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Министерству обороны России в удовлетворении иска на сумму свыше 2,17 млрд рублей. Ответчиком выступало АО «Оборонэнерго». Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

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Претензии министерства фигурировали как неустойка по государственному контракту. Полное решение суда пока не изготовлено, мотивировки неизвестны.

21 сентября арбитраж рассмотрит ещё один иск Минобороны РФ к «Оборонэнерго». В нём речь идёт «о взыскании суммы неустойки в размере 1 884 917 931,45 рубля по государственному контракту от 27.05.2015 года №7-ЭХ».

Напомним, «Оборонэнерго» — исполнитель по свыше 200 контрактам на сумму 5,2 млрд рублей. Компания оказывает услуги в сфере энергоснабжения, в том числе и по ремонту объектов электросетевого хозяйства.