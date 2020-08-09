Минск, 10 августа, 2020, 01:36 — ИА Регнум. Массовые акции протеста проходят в столице Белоруссии. ОМОНу удалось рассечь центр города на сектора и, применяя спецтехнику и спецсредства, вытеснить несколько групп протестующих с центральных улиц.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске. 10.08.2020

Протесты начались после закрытия избирательных участков во всех крупных городах Белоруссии. Эпицентр волнений находится в Минске.

В разных частях столицы Белоруссии количество протестующих варьируется от десятка тысяч до нескольких тысяч. Наибольшее количество демонстрантов сосредоточено в районе проспектов Машерова и Победителей.

Отмечены столкновения с милицией, в том числе в спальных районах вдали от центра города. Протестующие скандируют различные лозунги и призывы.

«Положи!» — кричали протестующие на проспекте Машерова, призывая ОМОН положить щиты и отказаться от применения силы.

Протестующие скандировали также: «Лукашенко, уходи!», «Милиция с народом!», «Родина, свобода — долой Луку-урода!».

Призывы сопровождались символическими акциями. Тысячи людей одновременно зажгли свечи, фонарики мобильных телефонов и газовые зажигалки. Рассечённый на сектора проспект выглядел как море огней.

«Фашисты!» — кричали те же люди, когда ОМОН начал забрасывать их светошумовыми гранатами. Спецсредств не жалели.

После полуночи ОМОН перешёл в наступление. Вперед выдвинулась спецтехника, за нею шла цепь «космонавтов» со щитами и дубинками. Активно применяются водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Пострадавших увозит скорая помощь — для неё центр города открыт. Автомобили разворачиваются за несколько километров в объезд.

Весь город наполнен сигналами автомобилистов, выражающих поддержку идущим на акции протеста в центр города. Сейчас протестующие стихийно перемещаются от центра, перегруппировываются.

Несмотря на прибытие всё новых групп с окраин города, многие уходят из центра. В целом количество протестующих уменьшается.