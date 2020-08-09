Тула, 9 августа, 2020, 21:42 — ИА Регнум. «Ахмат» разошелся миром, сыграв вничью с тульским «Арсеналом» в рамках первого тура Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась без голов — 0:0.

Oddsfan.dk Ничья

Грозненский клуб занял пятую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» расположился строчкой ниже. Лидирством в чемпионате на данный момент владеет «Краснодаром», одержавший сухую победу над «Уфой» со счетом 3:0.