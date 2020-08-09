Женева, Швейцария, 9 августа, 2020, 21:31 — ИА Регнум. Во всём мире за последние сутки выявили 273 552 новых случая заражения коронавирусом, скончались 6207 пациентов c COVID-19. Такие данные приводит 9 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается, что всего за период с начала эпидемии в мире выявлено уже 19 462 112 инфицированных пациентов, подтверждено 722 285 летальных случаев.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о более 284 тыс. выявленных случаях заражения коронавирусом и 6565 скончавшихся пациентах за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 68 850.

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