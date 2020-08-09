Минск, 9 августа, 2020, 21:23 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина призвала участников президентской гонки поздравить действующего главу государства Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом 9 августа сообщают местные СМИ.

ИА REGNUM Кандидаты

Ермошина выразила надежду на то, что кандидаты в президенты страны признают поражения и не будут волновать массы.

Напомним, по данным экзит-полов Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах страны, набрав около 80% голосов избирателей.