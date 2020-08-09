Калуга, 9 августа, 2020, 21:20 — ИА Регнум. По факту крушения легкомоторного самолета в Калужской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения воздушного судна). Об этом 9 августа сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

В сообщении говорится, что следователями организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа в Малоярославецком районе Калужской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, на борту которого находился один человек. ЧП произошло на посадочной площадке «Кудиново». По последним данным, в результате аварии погиб пилот.

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