Минск, 9 августа, 2020, 20:31 — ИА Регнум. Действующий белорусский президент Александр Лукашенко набирает 82,08%, его основной соперник — Светлана Тихановская —, набрала 6,98% голосов, сообщил 9 августа председатель ЦИК Белоруссии Вадим Ипатов.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

По его словам, таковы предварительные итоги голосования на закрывшихся участках в пяти регионах Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа проходят выборы президента республики, в которых, кроме действующего президента Александра Лукашенко, участвуют ещё четыре кандидата — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.