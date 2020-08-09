Москва, 31 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Во вторник, 31 мая, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» передали в Областную клиническую больницу им. Калинина в Донецке необходимые изделия медицинского назначения для анестезии и реанимации, а также лекарственные препараты, которые были предоставлены волонтерам неравнодушными людьми в рамках сбора гуманитарной помощи для ЛДНР. Об этом журналистам сообщил руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

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«Сегодня мы доставили в калининскую больницу Донецка необходимые изделия медицинского назначения для анестезии и реанимации. Все это необходимо для лечения тяжелобольных и раненых людей. В частности, передали помощь от Центрального района Санкт-Петербурга, который предоставил большую часть изделий медицинского назначения», — сказал Александр Амелин.

Он также отметил, что в рамках акции активисты поблагодарили врачей за работу. «Пользуясь случаем, привезли сладкие подарки для врачей, которые ежедневно спасают жизни людей в это непростое время. Это меньшее, что мы можем для них сделать», — добавил Александр Амелин.

«Сегодня волонтеры «Молодой Гвардии» привезли нам изделия медицинского назначения, которые должны нам помочь в обеспечении оказания неотложной квалифицированной помощи раненым и пострадавшим, которых, к сожалению, с каждым днем в Донецке становится все больше и больше ввиду определенной агрессии недружественной нам страны. Надеемся на продолжение подобного рода помощи, потому что ежедневно нам требуются расходные материалы — их уходит достаточное количество. Мы не можем предугадать количество раненых и пострадавших, поэтому прогнозировать какой-то расход определенных препаратов мы не можем, и мы рады любой помощи. Спасибо огромное, потому что это реально помогает здесь и сейчас», — сказал врач-анестезиолог Областной клинической больницы им. Калинина в Донецке Руслан Мендзяк .

Напомним, с 30 марта на территории Донецкой народной республики работает волонтерский десант «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты боевого братства». Добровольцы оказывают гуманитарную, медицинскую, психологическую помощь жителям, работают с детьми, помогают эвакуировать людей из опасных территорий Мариуполя, а также ведут работу по поиску пропавших людей на территории города.