Москва, 9 августа, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Для того, чтобы сделать Европейский союз (ЕС) более устойчивым к возможным ограничительным мерам третьих стран, объединение разрабатывает специальный механизм. Об этом в эксклюзивном интервью «Интерфаксу» сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер, отвечая на вопрос о возможном едином ответе ЕС на санкции против «Северного потока — 2».

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Еврокомиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС, — заявил Эдерер. — Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года».

Посол ЕС в России добавил, что документ, который повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран, заложит основу для усиленного механизма санкций.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа член Свободной демократической партии ФРГ Мартин Науманн заявил, что можно рассматривать как новую стадию эскалации геоконфликта между Вашингтоном и Брюсселем угрозы сенаторов США оператору порта Засниц (Германия) в связи с поддержкой проекта газопровода «Северный поток — 2».

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