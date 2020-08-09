Минск, 9 августа, 2020, 18:21 — ИА Регнум. «Хотим мы или не хотим, но мы с Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе, в зависимости от того, насколько Россия способна на более тесное или менее тесное сотрудничество», — заявил 9 августа Александр Лукашенко, выступая перед «президентским пулом» в основной день голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, свою политику он выстраивает с учётом того, что «на востоке у нас два очень сильных государства». Возможно, подразумевалась Украина, однако Лукашенко упомянул помимо России лишь о КНР.

«У нас блестящие отношения с Китайской Народной Республикой», — сказал белорусский лидер.

«Даже с Польшей у нас налаживаются отношения, и если вы там не будете проводить акции антибелорусские, например, предоставлять убежища разным деятелям, демонстративно это делая, то мы будем выстраивать с вами отношения», — добавил он.

Комментируя состоявшийся 7 августа телефонный разговор с российским президентом, белорусский лидер отметил, что 4 августа упрекнул Россию в переходе с братских на партнёрские отношения. По словам Лукашенко, на это Владимир Путин ответил так: «Мы будем строить с вами братские отношения. А в том, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день».

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На следующий день Лукашенко получил от официальной Москвы письмо с изложением всех фактов по скандальному «делу вагнеровцев» — задержанных 25 июля в Белоруссии 33 граждан Российской Федерации. Сейчас эти документы (письмо Путина на пяти страницах) изучает белорусский Следком.

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«Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь! — подчеркнул Лукашенко, говоря о будущем двусторонних отношений. — Мы с президентом России примем решение, и никакие средства массовой информации, вагнеры и прочее на это повлиять не в состоянии».

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Комментируя скандальное «дело вагнеровцев», Лукашенко сообщил: «Украина подключилась к этому. Насколько я проинформирован, прислали свои предложения и замечания. Но пока никто не приехал, как я пригласил прокуроров — одного и второго (России и Украины. — Прим. президентской пресс-службы). Наш прокурор ждет приезда. Не приедут, мы сами разберемся и решим эту проблему».

«При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что отказ прокуроров сюда приехать говорит о том, что им наплевать на судьбы этих ребят», — сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

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«Вот послали и послали. Сначала, говорят, в Венесуэлу посылали, потом — в Стамбул, потом — в Ливию, потом, якобы, Сечин нанял их для того, чтобы охранять где-то не то в Ливии, не то в Венесуэле, не то в Сирии нефтяные объекты. На что Игорь Сечин сказал: я к ним не имею никого отношения. И я ему верю», — продолжил Лукашенко.

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«Сейчас, наверное, всю эту конспирологию вы уже прочитали и вы видели, где это все изложено. Говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию и столкнуть Белоруссию и Россию. Слушайте, может быть. Но мне какая разница, кто это спровоцировал. Я работаю по факту, — отметил Лукашенко. — Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто их сюда направлял, кто посылал. Это вторично, главное, чтобы они не устроили пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно».