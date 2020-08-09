Далматово, Курганская область, 9 августа, 2020, 18:08 — ИА Регнум. В Курганской области в центральной районной больнице города Далматово с обычными пациентами инфекционного отделения разместили 15 душевнобольных с COVID-19 из Каргапольского психоневрологического интерната. Об этом сообщается в ролике, распространённом в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Автор ролика сообщает, что подселение психически больных произошло в ночь с 7 на 8 августа. Их разместили в четырёх палатах. Автор выражает обеспокоенность тем, что эти палаты находятся рядом с женской, где лежит его дочь. Медперсонал к психически больным мужчинам, которые передвигаются свободно по коридору, не представлен, таблетки от психических расстройств людям из интерната не выдаются, утверждает мужчина. Он сообщает, что пытался путём долгих переговоров с главным врачом далматовской больницы Евгением Коровиным забрать дочь на амбулаторное лечение. Но главврач не пошёл навстречу. Поэтому автор ролика без разрешения забрал своего ребёнка «из этого бардака».

В правительстве Курганской области о ситуации в инфекционном отделении Далматовской областной больницы известно.

«В больницу действительно доставлены пациенты диспансера с признаками ОРВИ. Врачи взяли анализы, чтобы исключить или подтвердить коронавирус», — кратко ответили в правительстве региона Ura.ru

При этом в пресс-службе правительства региона отметили изданию, что правоохранительные органы разберутся с автором ролика, снимавшего пациентов, разглашая их диагноз и персональные данные. Факт, что в ковидное отделение больницы беспрепятственно заходит человек с улицы, судя по реакции, никого не смутил.