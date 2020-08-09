Челябинск, 9 августа, 2020, 18:00 — ИА Регнум. В Челябинской области у 18 сотрудников регионального минэкологии обнаружен коронавирус. Об этом журналистам сообщили в министерстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Среди прочего, его нашли у двух заместителей министра. У большинства заболевших COVID-19 протекает бессимптомно. При этом один человек находится в реанимации.

О своём заражении объявил, в частности, замминистра Виталий Безруков. Он ушёл на самоизоляцию со своей семьёй и будет работать на дому.