Вашингтон, 9 августа, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ушёл со встречи с журналистами, организованной в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, сообщает 9 августа CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Уточняется, что одной из приглашенных представителей СМИ была корреспондент CBS News Паула Рид. Она попыталась уличить Трампа во лжи после того, как он снова назвал себя реализатором законопроект «Выбор ветеранов».

В частности, Рид спросила: «Почему вы все время говорите, что именно вы запустили «Выбор ветеранов?».

В ответ Трамп попытался передать слово другому журналисту, однако Рид успела продолжить.

«Вы сказали, что осуществили «Выбор ветеранов». Но это было сделано в 2014 году и закон подписал тогдашний президент США Барак Обама. Вы сделали ложное заявление, сэр», — заявила Паула Рид.

В свою очередь, Трамп поблагодарил всех собравшихся за внимание и покинул пресс-конференцию.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал эту журналистку «фальшивкой» и «позорищем» за её упрёк в недостаточных мерах Белого дома, предпринятых для борьбы с пандемией коронавируса.