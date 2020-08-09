Минск, 9 августа, 2020, 17:51 — ИА Регнум. На 20−30% в Белоруссии будет выше уровень явки избирателей на президентских выборах-2020, чем на предыдущих. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

«Уровень явки на этих выборах (в Белоруссии) будет на 20−30% выше.. — отметил Савиных. — Общество просыпается, занимает более активную позицию».

По его словам, политическую активность жителей Белоруссии, как и во всех странах, активизируют «кризисные явления» и «смена технологических укладов». Для того, чтобы эта активность работала на созидание и укрепление страны, нужно направить ее в конструктивное русло, добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии проходят 9 августа. На высший руководящий пост претендуют Александра Лукашенко, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

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