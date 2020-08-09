В Белоруссии оценили уровень явки избирателей на президентских выборах-2020
Минск, 9 августа, 2020, 17:51 — ИА Регнум. На 20−30% в Белоруссии будет выше уровень явки избирателей на президентских выборах-2020, чем на предыдущих. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
«Уровень явки на этих выборах (в Белоруссии) будет на 20−30% выше.. — отметил Савиных. — Общество просыпается, занимает более активную позицию».
По его словам, политическую активность жителей Белоруссии, как и во всех странах, активизируют «кризисные явления» и «смена технологических укладов». Для того, чтобы эта активность работала на созидание и укрепление страны, нужно направить ее в конструктивное русло, добавил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии проходят 9 августа. На высший руководящий пост претендуют Александра Лукашенко, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.
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