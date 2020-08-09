Москва, 9 августа, 2020, 17:19 — ИА Регнум. В разрешении ситуации с журналистами телеканала «Дождь», которые ранее были задержаны в Минске, принимает активное участие посольство России. Об этом сообщила 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, местонахождение сотрудников СМИ, которых задержали из-за отсутствия аккредитации, уже установлено.

Захарова добавила, что дипломаты, находящиеся в контакте с белорусской стороной, оказывают журналистам консульскую помощь.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 9 августа в Минске были задержаны трое журналистов телеканала «Дождь».

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