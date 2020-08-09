Малоярославецкий район, Калужская область, 9 августа, 2020, 18:31 — ИА Регнум. В Калужской области следователи работают на месте гибели пилота легкомоторного самолета на аэродроме авиационного комплекса «Кудиново» в Малоярославецком районе, сообщили 9 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, 53-летний житель Москвы осуществлял полет, а его друг снимал видео для последующей продажи самолета. При выполнении пилотажной фигуры «бочка» пилот не справился с управлением, и произошло падение самолета. В результате пилот получил различные повреждения, в том числе в области головы, и скончался на месте.

Следователи и криминалисты опрашивают работников аэродрома, очевидцев происшествия. Дальнейшие мероприятия будут осуществляться следователями Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.