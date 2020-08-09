Минск, 9 августа, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Средняя явка избирателей на участки голосования выборов президента Белоруссии составила 73,4%, сообщает 9 августа белорусский ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Уточняется, что это данные, вычисленные в 16:00 по местному времени.

При этом самая высокая явка отмечена в Могилевской и Гомельской областях, где проголосовали 80,29% и 81,87% избирателей соответственно.

Самая низкая явка, 58,79%, отмечена в столице республики городе Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа проходят выборы президента республики, в которых, кроме действующего президента Александра Лукашенко, участвуют ещё четыре кандидата — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.