В Белоруссии введено ограничение числа людей на участках голосования
Минск, 9 августа, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Избирательные комиссии ограничивают количество людей, одновременно находящихся на участках голосования, сообщает 9 августа Sputnnik Беларусь.
ИА REGNUM
Выборы в Белоруссии
По утверждению Sputnnik, это ограничение объясняется продолжением пандемии коронавируса. Однако, при этом количество людей в буфетах и очередях перед участками голосования, никто не ограничивает.
Уточняется, что ограничение введено как белорусских посольствах за рубежом, так и в обычных «спальных» городских районах.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа проходят выборы президента республики, в которых участвуют пять кандидатов — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.