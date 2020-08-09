Москва, 9 августа, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Более пяти авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 9 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Так, по состоянию на 16:42 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» отменен один рейс.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что в Москве и Подмосковье 9 августа ожидается солнечная погода, без осадков.