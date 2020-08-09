Калуга, 9 августа, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет, на борту которого находился один человек, совершил жесткую посадку в Калужской области. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Epp.genproc.gov.ru На месте крушения легкомоторного самолёта

ЧП произошло сегодня, 9 августа, на посадочной площадке «Кудиново» в Малоярославецком районе. По последним данным, в результате авиапроисшествия погиб пилот.

«Произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, — говорится в сообщении. — … Проведение проверки поручено Калужской транспортной прокуратуре».

В настоящее время выясняются причины аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, легкий самолёт Ан-2 потерпел крушение в Большеболдинском районе Нижегородской области 13 июля. В результате авиакатастрофы погиб один человек, ещё один получил травмы. ЧП произошло в 400 метрах к западу от деревни Кистенево.

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