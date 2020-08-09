Эстония, 5 января, 2012, 18:21 — ИА Регнум. Министерство обороны Эстонии и возглавляющий его председатель союза правых партий "Отечество - Рес Публика" Март Лаар подготовили законопроект о признании "борцами за свободу Эстонии" эстонцев, сражавшихся в рядах немецко-фашистских войск в период 1941-1945 годов. Планируется, что он будет направлен на утверждение парламенту Эстонии нынешней весной.

По просьбе ИА REGNUM свою позицию по данному законопроекту высказал руководитель эстонского Антифашистского комитета им. Арнольда Мери, член президиума международного правозащитного движения "Мир без нацизма" Андрей Заренков.

- В чем ваше антифашистское движение не согласно с данным законопроектом и почему?

Не только антифашистское движение, но и очень многие порядочные люди не согласны считать героями Эстонии, страны, где мы живем и гражданами которой являемся, пособников нацистов, а проще говоря, фашистских холуев. Это унизительно. И дело не в 90-летних старцах, а в желании быть причастными к высшей расе господ, что характеризует сегодня праворадикальную элиту Эстонии.

Решения Нюрнбергского трибунала эстонский парламент отменить не может - пособники нацистов останутся навсегда преступниками. Поэтому все попытки законодательно реабилитировать преступников обречены. Причем это касается и Прибалтики, и Украины, и всей Европы.

- Насколько данный законопроект является "искусственной темой", специально поднятой праворадикальной партией Эстонии "Отечество - Республика", чтобы, например, отвлечь внимание от скандала с видами на жительство для богатых россиян или с тем, что уходит с поста председателя ее многолетний лидер и основатель Март Лаар в конце января?

Будет неправильным считать, что эта тема поднимается сегодня в Эстонии искусственным путем. Дело в том, что по сути нынешние лоббисты "борцов в законе" пытаются выполнить духовное завещание т.н. "правительства в изгнании", которое существовало в советский период за рубежом Эстонии. Так вот: большинство этого "правительства" как раз и состояло из коллаборационистов, служивших во времена гитлеровской оккупации на стороне Германии или сочувствующих нацистам.

На мой взгляд, после скандального участия депутатов от праворадикальной партии с продажей оптом и в розницу видов на жительство в Эстонии-Евросоюзе, лидеру этой партии Марту Лаару необходимо оправдаться перед своими избирателями. Но этот трюк у него получается слишком неуклюжим.

- Какова его перспектива - будет ли принят в парламенте и утвержден. Ваш прогноз?

Будет он принят или нет, я не знаю, но могу сказать лишь умозрительно: если наши парламентарии за него проголосуют, то правительству Эстонии будет невероятно сложно этот закон исполнять. А если законопроект одобрит Президент Эстонии, то я вообще не представляю, как лично он сможет навещать свою духовную родину, где ему придется встречаться с американскими евреями...

- Стоит ли ожидать реакции международной общественности на принятие такого законопроекта? Да, нет, почему?

Реакция обязательно будет и достаточно мощной - уже есть отклики в СМИ Великобритании, России, будет и в США и Израиле. Но этого мало, необходимо широкое осуждение подобного законотворчества со стороны комиссий Европарламента и Конгресса США. И с этой целью мы уже давно ведем разъяснительную работу. Одним из конкретных результатов этой работы, на мой взгляд, должно стать принуждение местных властей для начала к отказу в поддержке неонацистских сборищ на Синимяе (северо-восточная Эстония).