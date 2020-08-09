Эстония, 5 января, 2012, 18:21 — ИА Регнум. Министерство обороны Эстонии и возглавляющий его председатель союза правых партий "Отечество - Рес Публика" Март Лаар подготовили законопроект о признании "борцами за свободу Эстонии" эстонцев, сражавшихся в рядах немецко-фашистских войск в период 1941-1945 годов. Планируется, что он будет направлен на утверждение парламенту Эстонии нынешней весной.

По просьбе ИА REGNUM свою позицию по данному законопроекту высказал руководитель эстонского Антифашистского комитета им. Арнольда Мери , член президиума международного правозащитного движения "Мир без нацизма" Андрей Заренков .

- В чем ваше антифашистское движение не согласно с данным законопроектом и почему?

Не только антифашистское движение, но и очень многие порядочные люди не согласны считать героями Эстонии, страны, где мы живем и гражданами которой являемся, пособников нацистов, а проще говоря, фашистских холуев. Это унизительно. И дело не в 90-летних старцах, а в желании быть причастными к высшей расе господ, что характеризует сегодня праворадикальную элиту Эстонии.

Решения Нюрнбергского трибунала эстонский парламент отменить не может - пособники нацистов останутся навсегда преступниками. Поэтому все попытки законодательно реабилитировать преступников обречены. Причем это касается и Прибалтики, и Украины, и всей Европы.

- Насколько данный законопроект является "искусственной темой", специально поднятой праворадикальной партией Эстонии "Отечество - Республика", чтобы, например, отвлечь внимание от скандала с видами на жительство для богатых россиян или с тем, что уходит с поста председателя ее многолетний лидер и основатель Март Лаар в конце января?

Будет неправильным считать, что эта тема поднимается сегодня в Эстонии искусственным путем. Дело в том, что по сути нынешние лоббисты "борцов в законе" пытаются выполнить духовное завещание т.н. "правительства в изгнании", которое существовало в советский период за рубежом Эстонии. Так вот: большинство этого "правительства" как раз и состояло из коллаборационистов, служивших во времена гитлеровской оккупации на стороне Германии или сочувствующих нацистам.

На мой взгляд, после скандального участия депутатов от праворадикальной партии с продажей оптом и в розницу видов на жительство в Эстонии- Евросоюзе , лидеру этой партии Марту Лаару необходимо оправдаться перед своими избирателями. Но этот трюк у него получается слишком неуклюжим.

- Какова его перспектива - будет ли принят в парламенте и утвержден. Ваш прогноз?

Будет он принят или нет, я не знаю, но могу сказать лишь умозрительно: если наши парламентарии за него проголосуют, то правительству Эстонии будет невероятно сложно этот закон исполнять. А если законопроект одобрит Президент Эстонии, то я вообще не представляю, как лично он сможет навещать свою духовную родину, где ему придется встречаться с американскими евреями...

- Стоит ли ожидать реакции международной общественности на принятие такого законопроекта? Да, нет, почему?