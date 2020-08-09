Курган, 9 августа, 2020, 16:27 — ИА Регнум. В Курганской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 17 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Основные очаги заражения — Курган, Щучанский, Кетовский, Далматовский и Каргапольский районы.

Всего с начала пандемии по данным штаба на 9 августа в регионе зарегистрировано 2507 случаев заражения SARS-CoV-2. О числе выздоровевших и скончавшихся штаб традиционно не сообщает.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 9 августа излечились от коронавирусной инфекции 1984, 10 пациентов с COVID-19 скончались.