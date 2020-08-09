Портленд, США, 9 августа, 2020, 16:26 — ИА Регнум. В американском штате Орегон во время беспорядков пострадали трое сотрудников правоохранительных органов. ЧП произошло в ночь на воскресенье, 9 августа, в Портленде. Об этом сообщается на официальном сайте управления городской полиции.

U.S. Air Force Беспорядки в США

«Трое полицейских получили травмы», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе управления городской полиции сообщили, что в городе Портленде сотрудниками полиции были арестованы более 20 участников массовых беспорядков.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на воскресенье в американском городе Портленд около 200 участников беспорядков попытались разгромить полицейский участок.

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