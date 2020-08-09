Вашингтон, 9 августа, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Разведслужбы США считают, что Россия занимается распространением ложной информации о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене, сообщает 9 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

По утверждению телеканала, некие представители неназванных спецслужб ознакомили законодателей США со своими предположениями о вероятной «кампании по дезинформации», якобы осуществляемой Россией.

Кампания направлена на поддержку кандидатуры действующего президента США Дональда Трампа, соперником которого Байден должен стать на предстоящих президентских выборах.

При этом CNN подчеркивает, что официальные представители политиков воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу этой «российской кампании».