Париж, 9 августа, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон открыл видеоконференцию доноров по координации помощи Ливану.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Цель этой конференции — мобилизовать средства, чтобы дать конкретные ответы на нужды населения», — сказал Макрон, открывая видеоконференцию.

Во время выступления французский лидер подчеркнул, что важно поддержать население Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Ливане резко обострилась после того, как в порту Бейрута взорвалось более двух тысяч тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. В Бейруте разрушено множество домов.

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