Пенза, 9 августа, 2020, 15:58 — ИА Регнум. В Спасском районе Пензенской области после столкновения с грузовиком сгорел легковой автомобиль. В результате ДТП погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Пензенской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:50 по московскому времени на 474-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал». Столкнулись автомобиль Нива-2123» под управлением водителя 1995 года рождения с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением водителя 1981 года рождения. После столкновения «Нива» загорелась.

Водитель «Нивы», а также пассажиры — женщина 1992 года рождения и двое мальчиков 2014 и 2018 годов рождения погибли на месте. Водитель фуры не пострадал.

По факту ДТП ГИБДД начало проверку.