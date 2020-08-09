Минск, 9 августа, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Некие «многие СМИ» в Белоруссии и «те, кто за ними стоят, хотели мордобоя», считает Александр Лукашенко. Об этом сообщает его пресс-служба в отчёте о выступлении белорусского лидера перед «президентским пулом» пропагандистов на избирательном участке 9 августа.

President.gov.by Александр Лукашенко общается с представителями СМИ

Говоря о «превентивных мерах», которые Лукашенко применил к якобы желавшим «мордобоя» диссидентам, он сказал: «Вы хотите, чтобы я ввергнул страну в хаос? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, потому что я не защитил, в том числе вас и вашу семью. Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. И если вы способны что-то сделать для страны, я вам создам все условия, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, пытаться даже в каких-то мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Это же мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?».

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«Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу. И отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, президентские выборы в Белоруссии официально были объявлены в мае, на 9 августа назначен основной день голосования. Александр Лукашенко бессменно правит постсоветской республикой с 1994 года — тогда прошли первые президентские выборы. Его официальными конкурентами в ходе нынешней президентской кампании кандидатами стали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

В мае основными конкурентами бессменного правителя постсоветской республики считались Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, ставшие лидерами опросов на независимых новостных сайтах. После таких результатов власти запретили подобные опросы, разрешив их проводить только девяти учреждениям — государственным и аффилированным с госструктурами.

В финале президентской кампании 2020 года за решёткой оказались не только незарегистрированные кандидаты в президенты, но также главы их избирательных штабов и доверенные лица, координаторы и волонтёры. По оценкам правозащитников, с начала президентской кампании политическим репрессиям подвергнуто около двух тысяч человек.