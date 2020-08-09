Пекин, 9 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. На экстренную посадку в аэропорту города Сиань, находящегося в северо-западной китайской провинции Шэньси, направился самолет авиакомпании КНР China Eastern Airlines. Об этом 9 августа сообщает информационный портал Sina.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании China Eastern Airlines

По информации источника, борт, следующий рейсом MU5274, совершил вылетел в 17:47 по местному времени (12:47 мск) из аэропорта города Чэнду в провинции Сычуань, направляясь в Пекин.

Также указывается, что примерно через час полета самолет стал делать подготовку к экстренному приземлению в аэропорту Сианя по причине «технической неполадки», другие подробности не сообщаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский самолёт Shenzhen Airlines, подавший экстренный сигнал, совершил посадку в аэропорту Шэньчжэня.