Минск, 9 августа, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Явка на выборах президента Белоруссии в 14:00 по местному времени (совпадает с московским) превысила 65%. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Центральная избирательная комиссия Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Напомним, что сегодня основной день голосования на выборах президента Белоруссии. При этом проголосовать досрочно можно было в течение пяти дней до 9 августа. Досрочным голосованием воспользовались 41,7% избирателей.

На 14:00 явка составила 65,19% избирателей.

По областям явка выглядит следующим образом:

Брестская область — 63,05%, Витебская область — 67,35%, Гомельская область — 75,83%, Гродненская область — 65,75%, Минская область — 64,21%, Могилевская область — 72,57%, Минск — 52,03%.