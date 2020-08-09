Минск, 9 августа, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах нового главы республики. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости.

Embassybel.ru Светлана Тихановская

Также сообщается, что Тихановская приняла участие в выборах, проголосовав на избирательном участке №21 в школе №137, расположенной на улице Калиновского на восточной окраине Минска.

Кроме этого, уточняется, что возле места голосования ее встретили несколько сотен, устроившие кандидату в президенты овацию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поток машин на въезде в Минск вынужден снижать скорость до 40 и даже 20 км/ч, подчиняясь установленным знакам. Военные и милиция установили блокпосты.