Тюмень, 9 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 августа зарегистрировано 6581 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 5760 человека, 28 пациентов с COVID-19 скончались.

В медицинских учреждениях региона на 9 августа 15 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.