Минск, 9 августа, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Поток машин на въезде в Минск вынужден снижать скорость до 40 и даже 20 км/ч, подчиняясь установленным знакам. Военные и милиция установили блокпосты.

Mvd.gov.by Спецназовец внутренних войск МВД Белоруссии

Вопреки сообщениям в социальных сетях и отдельных СМИ, въезд в столицу Белоруссии свободный. Однако сделать это возможно на небольшой скорости в плотном потоке машин. Обычно такое наблюдается в воскресенье вечером, когда в город возвращаются дачники и работники из других городов.

На въезде установлены патрули ГАИ, которые выборочно досматривают автомобили. Неподалёку расположились военные на китайских внедорожниках.

В самом городе Госавтоинспекция также активно останавливает автомобили: проверяются документы, иногда просят открыть багажник.

Отмечена также активность сотрудников спецслужб и милиции — «людей в штатском». Они набрасываются на прохожих без объяснения причин, заламывают им руки и валят на землю. Множество таких случаев зафиксировано на фото и видео, выложено в социальных сетях.

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Напомним, на 9 августа назначен основной день голосования. По данным Центризбиркома Белоруссии выборы состоялись — проголосовало более половины от списочного состава избирателей. При этом, по официальным данным, почти половина избирателей проголосовала досрочно. Независимые наблюдатели не подтверждают официальные данные.

Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор постсоветской республикой бессменно правит Александр Лукашенко.

В ходе нынешней президентской кампании кандидатами в президенты зарегистрированы также Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень. В бюллетене есть также графа «против всех».