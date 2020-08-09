Киев, 9 августа, 2020, 13:56 — ИА Регнум. После государственного переворота в 2014 году на Украине к власти пришли люди, которые «не собирались брать власть», а хотели лишь «попугать» сбежавшего с Украины бывшего президента Виктора Януковича. Об этом 8 августа в интервью журналисту телеканала «112 Украина» заявил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

notrussia Виктор Янукович

«Пришли к власти люди, которые совсем не собирались брать власть. Они хотели попугать Януковича, объявить выборы и на том остановиться. А вдруг опа, всё, — при власти. Кто мы? — вопрос. Готовы ли были эти люди к управлению государством? Поверьте, что нет… В Верховную Раду (после выборов 2014 года — ИА REGNUM) пришли не юристы… пришли вояки. Пришли вояки, которые никогда не думали, что они станут депутатами Верховной Рады (высшего представительского органа) только потому, что он хорошо стрелял. Это не показатель для того, чтоб быть депутатом. Стрелять можно научиться, а вот образование юридическое нужно получать годами. А стрелять можно научиться за месяц… Они не были готовы к такой власти…», — отметил экс-генпрокурор Украины.

Читайте также: Экс-генпрокурор Украины: после каждого «майдана» становится все хуже и хуже

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун также считает, что после каждого «майдана» на Украине жить становится все хуже и хуже.