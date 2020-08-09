Москва, 9 августа, 2020, 11:39 — ИА Регнум. На избирательном участке в Москве, где проходит голосование на выборах президента Белоруссии, 9 августа ожидается 2−2,5 тыс. избирателей, желающих отдать свои голоса. Об этом 9 августа сообщил белорусский посол в России Владимир Семашко, его слова приводит агентство БелТА.

Embassybel.ru Владимир Семашко на избирательном участке. Москва

«В этом году мы ожидаем, что будет гораздо больше (желающих отдать свои голоса на выборах — ред.): 2−2,5 тыс.», — заявил Семашко, первым пришедший отдать свой голос на московском избирательном участке по выборам президента Белоруссии.

Также он сообщил, что в минувшие пять дней досрочного голосования свои голоса на участке в Москве отдали около тысячи избирателей.

Кроме этого, белорусский посол рассказал, что на всех предыдущих выборах в Белоруссии, как парламентских, так и президентских, свои голоса всегда отдавали по 1,5 тыс. человек.

При этом он напомнил, что любой гражданин Белоруссии, который в день выборов оказался в Москве, может прийти на избирательный участок в посольство республики и проголосовать со своим паспортом.

В то же время в разных соцсетях и телеграм-каналах выложены фотографии с очередью из желающих отдать свой голос на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Москве.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возле отделения посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге собралась очередь из около 60 человек, желающих проголосовать на выборах президента республики.