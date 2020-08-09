Вашингтон, 9 августа, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Сотрудничающие с Федеральным бюро расследований США американские компании получили от ведомства письмо с призывом отказаться от использования операционной системы Windows 7. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Windows 7

Соответствующее уведомление получили все частные компании, поставляющие товары или оказывающие услуги ФБР. В уведомлении говорится, что после официального прекращения поддержки Windows 7 компьютеры под управлением этой системы стали более лёгкой целью для хакерских атак.

«Со временем Windows 7 становится всё более уязвимой для кибератак из-за отсутствия обновлений безопасности. Всё меньше клиентов могут поддерживать достаточный уровень безопасности в сетях, использующих Windows 7, поэтому она становится желаемой целью для киберпреступников», — предупреждает ФБР.

В сообщении отмечается, что для перехода на современную систему Windows 10 некоторым компаниям требуется обновление парка компьютеров. Это может быть связано со значительными расходами, однако в ФБР считают, что возможные потери от кибератак могут быть куда более масштабными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Устройства под управлением этой версии системы продолжают работать, но не получают обновлений, включая исправлений в системе безопасности.