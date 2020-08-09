Киев, 9 августа, 2020, 09:31 — ИА Регнум. 1199 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки выявили на Украине. Соответствующие данные специализированной системы аппарата совета национальной безопасности и обороны были обновлены 9 августа на сайте СНБО Украины.

President.gov.ua В больнице. Украина

Общее число выявленных в стране случаев заражения коронавирусом достигло 80 949, из которых 1897 человек умерли (18 человек за сутки), 43 972 человек — выздоровели (317 за сутки).

Лидирую по числу инфицированных Львовская область (выявлено 10 851 случай), Киев (9498 случаев) и Ровенская область (6840 случаев).

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