Вашингтон, 9 августа, 2020, 08:13 — ИА Регнум. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что вывод американских войск из Германии и их переброска в Польшу и другие страны НАТО нужны для сдерживания России. Об этом глава Пентагона заявил в интервью Fox News.

U.S. Army Американские солдаты

«Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их», — сказал Эспер, имея в виду Россию.

Глава Пентагона отметил, что большинство союзников США, с представителями которых он говорил об этом, одобряют такое решение.

Напомним, что США решили вывести из Германии 12 тысяч своих солдат и офицеров. Большая часть этого контингента (6,4 тыс. человек) отправятся обратно в США, а остальные будут передислоцированы в страны военного блока НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию, а также Польшу.

Кроме того, планируется перенести штаб американских войск в Европе из Германии в бельгийский город Монс, где также расположен штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.