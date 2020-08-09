Киев, 9 августа, 2020, 08:13 — ИА Регнум. Украина может подать воду в Крым для украинских граждан в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 8 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

На вопрос журналистки, при каких условиях можно подать воду в Крым, Шмыгаль ответил: «в случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа».

«Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее», — пояснил глава украинского правительства.

По словам премьер-министра Украины, на сегодняшний день поставлять воду на Крымский полуостров в промышленных масштабах по существующей инфраструктуре не представляется возможным без финансовых вложений в ее ремонт. Также он добавил, что Киев не будет «поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз», подчеркнув, что это невозможно.

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Напомним, после государственного переворота, произошедшего на Украине, в 2014 году жители Крымского полуострова на референдуме высказались за выход из состава Украины и воссоединении с Россией. Однако на Украине не признают решение крымчан, а полуостров считаю оккупированным Россией. Вскоре после воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила подачу воды на полуостров, который осуществлялся по Северо-Крымскому каналу. При этом на Украине постоянно заявляют что на полуострове проживают ее граждане.