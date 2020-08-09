Вашингтон, 9 августа, 2020, 07:01 — ИА Регнум. Передислокация войск США в Европе на восток проводится с целью сдерживания России. Об этом заявил 8 августа в своём интервью телеканалу Fox News министр обороны США Марк Эспер.

U.S. Army Американские солдаты

Глава Пентагона пояснил, что переброска войск из Германии к границам РФ происходит для укрепления Североатлантического альянса (НАТО) и сдерживания России. Эспер отметил, что ключевые союзники США по НАТО одобрили решение Вашингтона и назвали его «хорошим шагом».

Кроме того, глава американского оборонного ведомства напомнил о требовании США к странам — участницам НАТО увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

«Если мы действительно намереваемся противостоять России, то придётся выполнять взятые на себя обязательства», — отметил Эспер.

Напомним, глава Пентагона заявлял о планах перенаправить часть войск США из Германии в Бельгию и Италию. Предполагается, что в эти страны будет переброшено около 5,6 тыс. военнослужащих. Такое решение было принято Вашингтоном в рамках повышения боеспособности НАТО и наращивания военного присутствия у российских границ.