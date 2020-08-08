Прага, 8 августа, 2020, 22:50 — ИА Регнум. В Чехии в результате пожара в одном из многоэтажных домов в городе Богумин погибли 11 человек. Об этом 8 августа сообщил представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей страны Лукаш Попп.

Tammy Sue Пожар

По его словам, пожар произошел на 12-м этаже 14-этажного дома. На месте ЧП погибли шесть человек, в том числе трое детей. Еще пятеро человек, живших в квартире над ними, погибли при падении из окон.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в результате пожара в доме престарелых в городе Вейпрты в Чехии погибли 29 человек. Основная часть пострадавших надышалась продуктами горения.

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