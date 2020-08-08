Житомир, Украина, 8 августа, 2020, 22:12 — ИА Регнум. В Житомирской области столкнулись два транспортных средства — грузовик и маршрутка. Об этом сообщает издание «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Kaatjem Авария

ДТП произошло 8 августа в Коростенском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека (три пассажира и водитель).

«Водитель грузовика (по предварительной информации) не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой», — отметили в полиции.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили, что на Столичном шоссе Киева столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли три человека, еще трое были госпитализированы.

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